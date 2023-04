(Di martedì 4 aprile 2023) - Importanti novità in casa Nestlé:, 49 anni, attuale amministratore delegato del, è stato nominato head of waters strategic business unit di Nestlé con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InsideMarketing : Dopo una lunga esperienza nel Gruppo, Michel Beneventi è stato nominato AD di Sanpellegrino, sostituendo nel ruolo… - Giornaleditalia : Gruppo Sanpellegrino, Michel Beneventi nuovo CEO, Stefano Marini nuovo Head of Waters Strategic Business Unit di Ne… - fisco24_info : Michel Beneventi ad del gruppo Sanpellegrino al posto di Stefano Marini: (Adnkronos) - Marini è stato nominato head… - beverfood : - foodaffairs_it : Cambio ai vertici di Sanpellegrino: Stefano Marini nominato Head of Waters Strategic Business Unit di Nestlé. Al su… -

Alla guida di Sanpellegrino, azienda di riferimento in Italia nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche gli succede, che lascia il ruolo di ceo di Nestlé Waters ...Alla guida di Sanpellegrino, azienda di riferimento in Italia nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, gli succede, che lascia il ruolo di Ceo di Nestle' Waters ...Alla guida di Sanpellegrino gli succede, che lascia il ruolo di CEO di Nestlé Waters Turchia. 49 anni, attuale amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino, Stefano Marini (in ...

Michel Beneventi e Stefano Marini: due nuove nomine Inside Marketing

Alla guida di Sanpellegrino, azienda di riferimento in Italia nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche gli succede Michel Beneventi, che lascia il ruolo di ceo di Nestlé Waters ...Novità nel gruppo Nestlé: Stefano Marini, attuale amministratore delegato del gruppo Sanpellegrino, è stato nominato head ...