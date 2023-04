Michael Mann: Heat 2 sarà il suo prossimo film, Adam Driver in trattative per il ruolo di protagonista (Di martedì 4 aprile 2023) Mentre si attende l'uscita del biopic Ferrari, Michael Mann si prepara a dirigere il suo prossimo progetto, il sequel del cult Heat - La sfida. A quasi trent'anni di d istanza dall'uscita di Heat - La sfida, Michael Mann torna sul luogo del delitto. Dopo aver pubblicato il sequel del thriller in formato cartaceo, il regista è in trattative con Warner Bros per dirigere quello che sarà il suo prossimo film e dovrebbe vedere protagonista Adam Driver, come conferma Deadline. Heat 2, sequel del classico del 1995 Heat - La sfida, seguirà la trama del romanzo uscito lo scorso agosto e diventato rapidamente un New York Times ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 aprile 2023) Mentre si attende l'uscita del biopic Ferrari,si prepara a dirigere il suoprogetto, il sequel del cult- La sfida. A quasi trent'anni di d istanza dall'uscita di- La sfida,torna sul luogo del delitto. Dopo aver pubblicato il sequel del thriller in formato cartaceo, il regista è incon Warner Bros per dirigere quello cheil suoe dovrebbe vedere, come conferma Deadline.2, sequel del classico del 1995- La sfida, seguirà la trama del romanzo uscito lo scorso agosto e diventato rapidamente un New York Times ...

