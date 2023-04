Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fainformazione : Mexø - “Broken” è il nuovo singolo Una ballad Reggaeton Urban sulle radio italiane Di Mexø avevamo già sentito… - fainfocultura : Mexø - “Broken” è il nuovo singolo Una ballad Reggaeton Urban sulle radio italiane Di Mexø avevamo già sentito… - FixonMagazine : Mexø, Broken è il nuovo singolo in tutte le radio Italiane: Di Mexø avevamo già sentito parlare a Gennaio quando av… -

Con "" voglio trasmettere tristezza, ma anche far capire cosa passa nella testa di noi più giovani."", distribuito da Trumen Records e disponile in tutti gli store digitali è il ...Con "" voglio trasmettere tristezza, ma anche far capire cosa passa nella testa di noi più giovani."", distribuito da Trumen Records e disponile in tutti gli store digitali è il ...