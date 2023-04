Meteo, le previsioni: tempo instabile e freddo, incerto anche a Pasqua (Di martedì 4 aprile 2023) La prima settimana di aprile è iniziata con un clima piuttosto freddo. Correnti gelide di matrice artica interessano l'Europa orientale raggiungendo anche il Mediterraneo. Nel weekend di Pasqua le temperature sono previste in ripresa ma probabilmente ancora al di sotto delle medie del periodo Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 aprile 2023) La prima settimana di aprile è iniziata con un clima piuttosto. Correnti gelide di matrice artica interessano l'Europa orientale raggiungendoil Mediterraneo. Nel weekend dile temperature sono previste in ripresa ma probabilmente ancora al di sotto delle medie del periodo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Previsioni meteo, aria polare in arrivo, a Pasqua farà più freddo che a Natale [a cura di - UnaTecnologia : RT @SkyTG24: #Meteo, le previsioni: tempo instabile e freddo, incerto anche a Pasqua - daniele_ingemi : RT @meteoredit: #4aprile Le ultime previsioni #meteo confermano: è in corso un importante abbassamento delle temperature sull'Italia ??.… - infoitinterno : Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2023 in Emilia Romagna - SkyTG24 : #Meteo, le previsioni: tempo instabile e freddo, incerto anche a Pasqua -