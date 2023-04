Meteo, le previsioni in Campania di martedì 4 aprile 2023 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, martedì 4 aprile 2023. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1185m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi o coperti, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1146m. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1185m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi o coperti, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1146m. ...

