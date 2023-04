Meteo Campania, settimana Pasqua più fredda di quella natalizia: le previsioni (Di martedì 4 aprile 2023) Secondo le ultime previsioni Meteo Campania, nelle prossime ore le temperature andranno in discesa, tanto che la settimana di Pasqua si appresta a essere più fredda di quella di Natale. Meteo Campania La settimana Santa sarà più fredda di quella natalizia. Aria polare in arrivo dalla Norvegia sta entrando nel nostro Paese attraverso la Leggi su 2anews (Di martedì 4 aprile 2023) Secondo le ultime, nelle prossime ore le temperature andranno in discesa, tanto che ladisi appresta a essere piùdidi Natale.LaSanta sarà piùdi. Aria polare in arrivo dalla Norvegia sta entrando nel nostro Paese attraverso la

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Vento forte e mare agitato, allerta meteo in Campania - infoitinterno : Allerta meteo in Campania a partire da domani, 3 aprile - ILMARCHESE__ : RT @infoitinterno: Meteo Napoli e Campania, ancora venti forti e rischio mareggiate - infoitinterno : Meteo Napoli e Campania, ancora venti forti e rischio mareggiate - ilgiornalelocal : #Vento forte e mare agitato, allerta #meteo in #Campania -