Messi-Psg | dopo la sconfitta contro il Lione il divorzio sembra molto vicino L’Equipe

(Di martedì 4 aprile 2023)commenta le ultime prestazionilaper 1-oilal Parco dei Principi. Secondo il quotidiano le prestazioni della Pulce sono lontane anni luce dall’inizio di stagione scintillante.il Mondiale che ha dato a Leo il tanto agognato titolo di campione del mondo, l’argentino fatica ad alzare il livello delle prestazioni. Adesso “iltrae il Psg non è maito così“. Questo è quello che scrive il quotidiano francese: “Alla scadenza del contratto, il 30 giugno, “La Pulga” potrebbe attivare una clausola che gli consente di rinnovare per un altro anno con i parigini. Ma i fischi dei tifosi, domenica sera, a margine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UniversBarca : ???? Lionel Messi va quitter le PSG ! ???? [@RMCsport] - giraltpablo : 'Messi y PSG cerca del divorcio' La tapa de @lequipe ?? - arielipillo : ?? MESSI SE IRA del PSG (Lequipe) ?? PRENSA FRANCESA CRITICA a MESSI ?? CEFERIN DESTRUIRA al BARCA ??CR7 ??… - AlastyZ_ : RT @UniversBarca: ???? Lionel Messi va quitter le PSG ! ???? [@RMCsport] - Jeremie_ar97 : RT @UniversBarca: ???? Lionel Messi va quitter le PSG ! ???? [@RMCsport] -

' Non c'è nessun giocatore che abbia fatto progressi da quando è al, è colpa diE' un maestro , sta a lui avere intorno a sé giocatori che corrono. I Verratti ecc… che chiedono ...ai titoli di coda - L'esperienza di Lionelin Francia dovrebbe concludersi al termine di questo campionato, dopo l'ennesima brutta figura in Champions League con il 'suo'. ...La dirigenza nerazzurra è dello stesso avviso ma senza un rinnovo contrattuale nei prossimi... In questa difficile situazione potrebbe inserirsi, oltre al sempre vigile, anche la Juventus , ...

L’ex centrocampista Emmanuel Petit si è scagliato contro i tifosi del Psg, rei di aver fischiato Leo Messi. L'ha fatto ai microfoni di RMC Sport. Ecco le sue parole. “Quando sento questi fischi, per ...Prima di PSG-Olympique Lione Lionel Messi non ha ricevuto l'accoglienza che si aspettava dal Parc des Princes. I tifosi parigini hanno infatti fischiato il campione del ...