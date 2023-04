Messi e Psg vicini all’addio. L’indiscrezione dalla Francia: «Il club gli ha proposto di ridursi l’ingaggio del 25%» (Di martedì 4 aprile 2023) Nel futuro di Leo Messi non c’è la Tour Eiffel. O almeno è quello che trapela da Parigi, secondo le indiscrezioni de L’Equipe. Tra la Pulce e il Paris Saint-Germain «il divorzio è vicino», titola il quotidiano francese. Nulla è ancora definito e le incognite sono molte, ma sembra proprio che l’accordo tra l’entourage del giocatore e la dirigenza parigina sarà difficile da trovare. La famiglia del calciatore non ha mai nascosto la poca affinità con la vita parigina, ma non è questo a spingerlo lontano dalla capitale francese. Il contratto scade a giugno 2023 e in Qatar, a margine dei Mondiali, il presidente Nasser al-Khelaïfi aveva trovato un accordo verbale di massima con il padre del giocatore, Jorge Messi, per un rinnovo di altri 12 mesi. Un accordo nel quale non si era parlato di cifre, ma solo della comune intenzione di proseguire ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Nel futuro di Leonon c’è la Tour Eiffel. O almeno è quello che trapela da Parigi, secondo le indiscrezioni de L’Equipe. Tra la Pulce e il Paris Saint-Germain «il divorzio è vicino», titola il quotidiano francese. Nulla è ancora definito e le incognite sono molte, ma sembra proprio che l’accordo tra l’entourage del giocatore e la dirigenza parigina sarà difficile da trovare. La famiglia del calciatore non ha mai nascosto la poca affinità con la vita parigina, ma non è questo a spingerlo lontanocapitale francese. Il contratto scade a giugno 2023 e in Qatar, a margine dei Mondiali, il presidente Nasser al-Khelaïfi aveva trovato un accordo verbale di massima con il padre del giocatore, Jorge, per un rinnovo di altri 12 mesi. Un accordo nel quale non si era parlato di cifre, ma solo della comune intenzione di proseguire ...

