Mercedes-Benz guarda in alto con la nuova gamma GLS (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dopo il facelift di GLE e GLE Coupè, anche Mercedes Benz GLS, Mercedes Maybach GLS 600 4Matic e Mercedes AMG GLS 63 4Matic+ si presentano in una veste aggiornata. Una serie di interventi estetici, tecnologici e negli equipaggiamenti portano il comfort, la connettività e l’atmosfera della gamma di modelli SUV di grandi dimensioni a un livello superiore. Con le sue generose dimensioni esterne, GLS offre spazio interno fino a sette occupanti su tre file di sedili. La nuova GLS arriverà nelle concessionarie europee a partire dalla fine di ottobre 2023; negli Stati Uniti, il lancio sul mercato inizierà a metà settembre. L’ultima generazione di Mercedes Benz GLS si distingue per la griglia del radiatore ancora più importante. Le quattro ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dopo il facelift di GLE e GLE Coupè, ancheGLS,Maybach GLS 600 4Matic eAMG GLS 63 4Matic+ si presentano in una veste aggiornata. Una serie di interventi estetici, tecnologici e negli equipaggiamenti portano il comfort, la connettività e l’atmosfera delladi modelli SUV di grandi dimensioni a un livello superiore. Con le sue generose dimensioni esterne, GLS offre spazio interno fino a sette occupanti su tre file di sedili. LaGLS arriverà nelle concessionarie europee a partire dalla fine di ottobre 2023; negli Stati Uniti, il lancio sul mercato inizierà a metà settembre. L’ultima generazione diGLS si distingue per la griglia del radiatore ancora più importante. Le quattro ...

