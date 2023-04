Mercato Napoli, la Premier League bussa: concorrenza al Manchester United per Kim (Di martedì 4 aprile 2023) La stagione strepitosa disputata fin qui tra Serie A e Champions League ha aperto diversi scenari in casa Napoli in vista della prossima finestra di Mercato in programma al termine della stagione. Tra i tanti giocatori che si sono messi in mostra con la maglia azzurra, spicca il nome di Kim Min-Jae, roccioso difensore coreano approdato alla corte di Spalletti in estate, per sostituire l’uscente Kalidou Koulibaly acquistato dal Chelsea. Napoli, Kim @livephotosport Negli scorsi mesi non si sono mai placate le voci che vorrebbero Kim destinato alla Premier League, in particolare al Manchester United, club che avrebbe da tempo messo gli occhi sul coreano e che sarebbe anche intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 45 milioni presente nel suo ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 4 aprile 2023) La stagione strepitosa disputata fin qui tra Serie A e Championsha aperto diversi scenari in casain vista della prossima finestra diin programma al termine della stagione. Tra i tanti giocatori che si sono messi in mostra con la maglia azzurra, spicca il nome di Kim Min-Jae, roccioso difensore coreano approdato alla corte di Spalletti in estate, per sostituire l’uscente Kalidou Koulibaly acquistato dal Chelsea., Kim @livephotosport Negli scorsi mesi non si sono mai placate le voci che vorrebbero Kim destinato alla, in particolare al, club che avrebbe da tempo messo gli occhi sul coreano e che sarebbe anche intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 45 milioni presente nel suo ...

