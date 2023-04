Mengoni e Madame dicono “no” al programma di Morgan che di loro aveva detto | “‘Due vite’ è una canzone vuota” | “Lei si dà tante arie”

(Di martedì 4 aprile 2023) Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi loannunciato lo scorso febbraio: “Perunin Rai, sarà una trasmissione in quattro puntate che verranno trasmesse di seguito”. Al netto del legame discutibile e diretto tra politica e Rai, il progetto ha preso forma. “Stra“, questo il titolo, andrà in onda in seconda serata su Rai2 da lunedì 10 a giovedì 13 aprile. Conci sarà Pino Strabioli, trasmissione che il servizio pubblico descrive come “lezioni show, visite guidate alle canzoni e alle voci con grandi ospiti e un’orchestra formata da giovani musicisti si alterneranno tra racconti e note, partiture e parole”. Le quattro puntate, in onda dalla sede Rai di Torino, saranno dedicate a Domenico Modugno, Umberto Bindi, Franco Battiato e Lucio Battisti. Molti ospiti in ...

Ma nel corso della trasmissione, in onda lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 aprile in seconda serata su Rai Due, non ci sarannoe Marco, invitati, ma che hanno declinato ...... poi troviamo anche(alla #8), Elodie (alla #12) e Rosa Chemical (alla #15). 1 - Lazza (Cenere) 2 - Tananai (Tango) 3 - Marco(Due vite) 4 - Mr Rain (Supereroi) 5 - Finesse feat. Shiva,...Amiamo tantissimo la musica italiana, in particolare alcuni lavori che Marcoha realizzato nel recente passato come 'Mi fiderò' insieme a, ovviamente andiamo pazzi per i Maneskin e ...

