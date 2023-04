Meloni non può predicare il presidenzialismo per la maggioranza e l’unità nazionale per l’opposizione (Di martedì 4 aprile 2023) Sulla ragione di fondo che starebbe dietro le ricorrenti provocazioni, chiamiamole così, provenienti da esponenti di Fratelli d’Italia, anche autorevolissimi, si sono fatte fin qui diverse ipotesi, che si possono ridurre a un’alternativa secca: ignoranza o protervia, effetto involontario della scarsa preparazione o al contrario precisa intenzione di costruire una propria egemonia, o perlomeno di sviare l’attenzione da problemi più seri. Quest’ultima è l’ipotesi più diffusa, e del resto non esclude del tutto le altre, ma è anche una lettura molto parziale. Dire infatti che aprire una polemica sulla Resistenza o sui forestierismi è più semplice che occuparsi dei ritardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza è solo una parte della verità: l’altra parte della storia è che anche per l’opposizione attaccare il governo su questo è molto più semplice che ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 aprile 2023) Sulla ragione di fondo che starebbe dietro le ricorrenti provocazioni, chiamiamole così, provenienti da esponenti di Fratelli d’Italia, anche autorevolissimi, si sono fatte fin qui diverse ipotesi, che si possono ridurre a un’alternativa secca: ignoranza o protervia, effetto involontario della scarsa preparazione o al contrario precisa intenzione di costruire una propria egemonia, o perlomeno di sviare l’attenzione da problemi più seri. Quest’ultima è l’ipotesi più diffusa, e del resto non esclude del tutto le altre, ma è anche una lettura molto parziale. Dire infatti che aprire una polemica sulla Resistenza o sui forestierismi è più semplice che occuparsi dei ritardi del Pianodi ripresa e resilienza è solo una parte della verità: l’altra parte della storia è che anche perattaccare il governo su questo è molto più semplice che ...

