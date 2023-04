Meloni: dal vino al Liceo del Made in Italy, le sue parole (Di martedì 4 aprile 2023) Giorgia Meloni, presso la 55esima edizione del VinItaly in compagnia del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ha ricordato che il settore del vino in Italia riguarda 30 miliardi e conta 870mila addetti: “Siamo i primi produttori al mondo Ci sono famiglie che portano avanti tradizioni importanti ma fondamentale è anche il ricambio generazionale”. La presidente del Consiglio dunque ha poi aggiunto: “Per me questo è il Liceo, perché non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura”, ed è una delle ragioni per cui il governo lavora al “Liceo del Made in Italy“, ha detto la premier ad un gruppo di studenti di un istituto agrario. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) Giorgia, presso la 55esima edizione del Vinin compagnia del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ha ricordato che il settore delin Italia riguarda 30 miliardi e conta 870mila addetti: “Siamo i primi produttori al mondo Ci sono famiglie che portano avanti tradizioni importanti ma fondamentale è anche il ricambio generazionale”. La presidente del Consiglio dunque ha poi aggiunto: “Per me questo è il, perché non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura”, ed è una delle ragioni per cui il governo lavora al “delin“, ha detto la premier ad un gruppo di studenti di un istituto agrario. L'articolo proviene da Italia Sera.

