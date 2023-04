"Melania è arrivata a casa": Trump e le corna, voci pesantissime ad arresto in corso (Di martedì 4 aprile 2023) E' arrivata anche Melania Trump alla Trump Tower di New York, prima dell'inizio dell'udienza in cui il marito Donald Trump sarà incriminato in relazione al versamento di denaro alla attrice a luci rosse Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla loro relazione extraconiugale, nel primo periodo di matrimonio con l'ex First Lady. Lo scrive il Mirror ricordando che secondo alcune voci Trump potrebbe dover affrontare anche il divorzio come devastante effetto collaterale della clamorosa, storica vicenda giudiziaria. Per la prima volta nella storia americana, infatti, un ex presidente è stato arrestato. Trump, che poche ore prima ha chiesto lo spostamento del processo dal tribunale di Manhattan, giudicato troppo "filo-democratico" a quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) E'ancheallaTower di New York, prima dell'inizio dell'udienza in cui il marito Donaldsarà incriminato in relazione al versamento di denaro alla attrice a luci rosse Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla loro relazione extraconiugale, nel primo periodo di matrimonio con l'ex First Lady. Lo scrive il Mirror ricordando che secondo alcunepotrebbe dover affrontare anche il divorzio come devastante effetto collaterale della clamorosa, storica vicenda giudiziaria. Per la prima volta nella storia americana, infatti, un ex presidente è stato arrestato., che poche ore prima ha chiesto lo spostamento del processo dal tribunale di Manhattan, giudicato troppo "filo-democratico" a quello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tg2000it : RT @TV2000it: ??#Trump è formalmente in stato di arresto Saluta con il pugno, vuole la foto segnaletica e definisce l'udienza 'surreale'. L… - rpinci : RT @TV2000it: ??#Trump è formalmente in stato di arresto Saluta con il pugno, vuole la foto segnaletica e definisce l'udienza 'surreale'. L… - TV2000it : ??#Trump è formalmente in stato di arresto Saluta con il pugno, vuole la foto segnaletica e definisce l'udienza 'sur… -