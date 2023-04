Meghan Markle pronta a entrare in politica? Il pagamento di 100 mila euro all’ex addetta stampa di Michelle Obama e i rumors sul Sun (Di martedì 4 aprile 2023) E’ popolare in tutto il mondo, è in grado di gestire i conflitti come nessuna, è amata e odiata quanto basta, le manca solo una cosa: entrare in politica. Meghan Markle potrebbe seriamente scendere in campo e aggiungere ai suoi ruoli anche quello di donna impegnata per il bene collettivo. L’indiscrezione sulle sue ambizioni politiche arriva dal Sun, il noto tabloid inglese. Che rivela: la Archewell Foundation, fondata da Meghan Markle e dal principe Harry dopo la nascita del loro primogenito, ha pagato oltre 100 mila euro all’ex addetta stampa di Michelle Obama. Perché? Potrebbe trattarsi di una mossa mirata a indicare l’intenzione dell’ex attrice di ritagliarsi un suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) E’ popolare in tutto il mondo, è in grado di gestire i conflitti come nessuna, è amata e odiata quanto basta, le manca solo una cosa:inpotrebbe seriamente scendere in campo e aggiungere ai suoi ruoli anche quello di donna impegnata per il bene collettivo. L’indiscrezione sulle sue ambizioni politiche arriva dal Sun, il noto tabloid inglese. Che rivela: la Archewell Foundation, fondata dae dal principe Harry dopo la nascita del loro primogenito, ha pagato oltre 100di. Perché? Potrebbe trattarsi di una mossa mirata a indicare l’intenzione dell’ex attrice di ritagliarsi un suo ...

