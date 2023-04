Mega truffa sui bonus a Monza | 48 indagati

Leggi su agi

(Di martedì 4 aprile 2023) AGI -aggrava ai danni dello Stato, autoriciclaggio dei proventi illeciti e indebite compensazioni di crediti fittizi. Sono le ipotesi che hanno portato la Guardi di Finanza dia indagare 48 soggetti economici, tra ditte individuali e società e a eseguire un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza di denaro, beni e crediti fiscali per un valore di 90 milioni di euro. L'indagine, sviluppata dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, è stata avviata a seguito di anomalie antiriciclaggio e alert di rischio emersi nei confronti di un soggetto, di origine calabrese residente in provincia die della Brianza, commercialista e revisore legale dei conti, il quale avrebbe effettuato plurime operazioni di acquisto di crediti per un valore di 13 milioni di euro da un'amplia ...