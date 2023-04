Maxi frode dei Bonus edilizi | sequestri per 90 milioni di euro

(Di martedì 4 aprile 2023)deiai danni dello Stato e autoriciclaggio dei proventi illeciti:per 90didei– I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di denaro, beni e crediti fiscali per un valore di 90, emesso dalla stessa Autorità Giudiziaria per le ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio dei proventi illeciti e indebite compensazioni di crediti fittizi. Indagine L’indagine, ...

La Guardia di Finanza di Monza ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza di denaro, beni e crediti fiscali per un valore di 90 milioni euro, emesso dall'Autorità ...... di cui:38 milioni di euro di crediti d'imposta ancora giacenti nei cassetti fiscali degli operatori economici coinvolti ovvero di Poste Italiane, quest'ultima estranea alla realizzazione della...Sono 48 le società, con sede in varie regioni, ad essere coinvolte nella presunta, che si sono viste sequestrati beni per 90 milioni di euro, tra cui appartamenti e ville e conti correnti, ...

