(Di martedì 4 aprile 2023) “se parlo così… Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere qui con i messaggi, grazie molte”, cosìin unnel quale mostra le difficoltà ache lo ha colpito lo scorso 14 marzo. “Mi sono sentito come bloccato in un fermo immagine, paralizzato dall’incapacità e dalla sorpresa di non riuscire ad avere reazione alcuna”, ha raccontato alla Gazzetta di Parma a proposito di quando si è sentito male, ringraziando il suo fisioterapista Andrea che era con lui in quel momento e che si è accorto dei sintomi. “Non permettete che vi sia strappata via la speranza, per voi, per chi vi sta vicino, per unche può solo migliorare“, ha aggiunto poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Mauro Coruzzi ‘Platinette’ e la fatica a parlare dopo l’ictus, il video dall’ospedale: “Chiedo scusa” - IsaeChia : Platinette, l’emozionante video a 20 giorni dall’ictus: “Chiedo scusa se parlo a fatica, ma questo risultato è già… - Dolce_Globo : RT @fanpage: A distanza di due settimane dall’ictus, #MauroCoruzzi torna a mostrarsi in video. Ha ancora qualche difficoltà a parlare, ma n… - gazzettaparma : Mauro Coruzzi sui social: 'Chiedo scusa se parlo a fatica, ma dopo solo 20 giorni dall'ictus questo risultato è già… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: A distanza di due settimane dall’ictus, #MauroCoruzzi torna a mostrarsi in video. Ha ancora qualche difficoltà a parlare, ma n… -

ha pubblicato nelle scorse ore un video dove ringrazia per l'affetto ricevuto in seguito al suo ictus., in arte Platinette, è stato colpito lo scorso 17 marzo da un ictus ...Il 17 marzo, in arte Platinette , è stato ricoverato e operato d'urgenza per un ictus che l'ha colpito . Il suo manager ha provveduto ad aggiornare i fan preoccupati per le sue condizioni finché il ..., Platinette, ha una lunga riabilitazione da affrontare dopo l'ictus. Fa fatica a parlare ma così è già un ...

Platinette si mette a nudo e racconta la paura dopo l'ictus: «Mi sentivo paralizzato. Ma è una spinta a risalire in ... Open

Ecco perché e come sta la drag queen. Come sta Mauro Coruzzi, aka Platinette È quello che si sono chiesti molti fan delle scorse settimane, dopo che, quasi un mese fa, la drag più famosa della TV ...Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è tornato a mostrarsi sui social dopo l'ictus che l'ha colpito, mostrando le difficoltà nel parlare. Vediamo insieme cosa ha raccontato.