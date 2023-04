(Di martedì 4 aprile 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per: 7Atleta della settimana (uomo):(judo)Atleta della settimana (donna): Manila Esposito (ginnastica artistica) Sembrava che l’avessimo perso definitivamente, ma ha saputo reagire come solo i grandi sanno fare. Da quandoera passato alla categoria di peso dei -73 Kg, qualcosa sembrava essersi rotto nel suo meccanismo vincente. Nei -66 Kg era stato numero 1 del mondo e quel mancato podio a Tokyo 2021 gridava vendetta. Dopo i Cinque Cerchi giapponesi, invece, il cambio di categoria e l’inizio del calvario. Un appannamento difficile da spiegare, incontri persi dopo averli dominati, un atteggiamento di supponenza verso i rivali che lo stava affossando. Ma la vittoria (pesantissima) di questo weekend nel Grand Slam di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : ‘Maurizio racconta…’: l’Italia ritrova Manuel Lombardo. Buone indicazioni dal canottaggio - - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Costantino Vitagliano racconta il suo rapporto con Maurizio Costanzo. L’ex tronista è stato uno dei protagonisti della tv dei… - fanpage : Costantino Vitagliano racconta il suo rapporto con Maurizio Costanzo. L’ex tronista è stato uno dei protagonisti de… - mauro__zanon : RT @ilfoglio_it: Palazzo Boncompagni a Bologna ospita gli artisti di oggi e racconta la storia di Papa Gregorio, un gran politico amico del… - AboutPharmaHPS : Dal primo aprile Maurizio de Cicco non è più l’amministratore delegato di Roche Italia. Nel numero 207 di AboutPhar… -

... "Gli devo tutto" In un'intervista a Rtl 102,5 parla anche degli attacchi di panico Costantino Vitagliano , ex tronista di Uomini e Donne ,il suo rapporto conCostanzo , morto lo ...La 55esima edizione del Salone internazionale dei vini e distillaticon orgoglio le storie e i prodotti delle oltre quattromila cantine italiane ed ...Danese , amministratore delegato ...Costantino Vitagliano sie lo fa in un'intervista a Rtl 102.5 in cui parla diCostanzo e della sua esperienza professionale legata al conduttore e scrittore recentemente scomparso. 'Ho fatto parte della ...