Maturità 2023: ordine di nomina dei Presidenti (Di martedì 4 aprile 2023) Fino al 5 aprile ci sarà la possibilità su Istanze Online per presentare domanda per Presidenti e commissari esterni per l'Esame di Stato 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Fino al 5 aprile ci sarà la possibilità su Istanze Online per presentare domanda pere commissari esterni per l'Esame di Stato. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Maturità 2023 domanda commissari: cosa succede se pur essendo obbligati non si presenta entro il 5 aprile? -… - SportRepubblica : Juventus: Danilo la colonna, esame di maturità per Gatti. Allegri punta sulla difesa per battere l'Inter - SportRepubblica : Juventus: Danilo la colonna, esame di maturità per Gatti. Allegri punta sulla difesa per battere l'Inter - IdeawebTV : Volley B1/F: altra prova di maturità delle rossonere, Libellula-Acqui Terme è 3-1 - Debora72174569 : RT @Ticonsiglio: ??MAD Commissario esterno Maturità 2023: moduli domanda Come inviare la MAD per commissario esterno alla Maturità 2023? Ecc… -