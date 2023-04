Mattarella: “Guerra di aggressione fuori dalla storia” (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente della Repubblica Mattarella, presente all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Ferrara ha parlato della Guerra come un fatto fuori dai tempi. “Scenari che fanno comprendere come sono fuori dal tempo e dalla storia comportamenti da potenza del secolo scorso, che conducono ad una Guerra di aggressione, ad annettere territori o a competizioni accanite su aspetti marginali”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Ferrara all’apertura dell’anno accademico di Unife. “Sono questi gli aspetti rilevanti che contrassegneranno il mondo futuro. E a questo è chiamato il mondo a riflettere. E a fare da avanguardia in questa riflessione devono essere le università. Gli ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente della Repubblica, presente all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Ferrara ha parlato dellacome un fattodai tempi. “Scenari che fanno comprendere come sonodal tempo ecomportamenti da potenza del secolo scorso, che conducono ad unadi, ad annettere territori o a competizioni accanite su aspetti marginali”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Ferrara all’apertura dell’anno accademico di Unife. “Sono questi gli aspetti rilevanti che contrassegneranno il mondo futuro. E a questo è chiamato il mondo a riflettere. E a fare da avanguardia in questa riflessione devono essere le università. Gli ...

