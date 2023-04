Masters 1000 Montecarlo 2023: programma, date, orari e copertura tv (Di martedì 4 aprile 2023) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo Masters 1000 di Montecarlo 2023, in programma da domenica 9 a domenica 16 aprile. Cresce l’attesa per il primo ‘Mille’ della stagione su terra rossa, che va in scena come di consueto nel Principato di Monaco. Dopo una sola settimana di riposo per i big, impegnati fino a poco fa nel Sunshine Double sul cemento statunitense, è già tempo di tornare in campo a caccia di punti importanti. A guidare il seeding è il numero uno al mondo Novak Djokovic, che torna a disputare un match ufficiale dopo la fantastica trasferta australiana. A contendergli il titolo ci saranno tutti i big, da Carlos Alcaraz a Stefanos Tsitsipas, passando per Daniil Medvedev (chiamato a far bene anche sulla ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Il, le, glie latv del torneodi, inda domenica 9 a domenica 16 aprile. Cresce l’attesa per il primo ‘Mille’ della stagione su terra rossa, che va in scena come di consueto nel Principato di Monaco. Dopo una sola settimana di riposo per i big, impegnati fino a poco fa nel Sunshine Double sul cemento statunitense, è già tempo di tornare in campo a caccia di punti importanti. A guidare il seeding è il numero uno al mondo Novak Djokovic, che torna a disputare un match ufficiale dopo la fantastica trasferta australiana. A contendergli il titolo ci saranno tutti i big, da Carlos Alcaraz a Stefanos Tsitsipas, passando per Daniil Medvedev (chiamato a far bene anche sulla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : FORZA JANNIK ???? Sinner sfida Medvedev, contro il quale non ha mai vinto nelle 5 precedenti sfide, per vincere il s… - WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - FiorinoLuca : Rafael #Nadal NON giocherà il Masters 1000 di Montecarlo. - olivier_abo128 : @Gazzetta_it Un Medvedev in top form contro un Sinner esaurito .No contest . Peccato dopo la semi finale straordina… -