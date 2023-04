Masters 1000 Monte-Carlo 2023, arriva il forfait anche di Carlos Alcaraz (Di martedì 4 aprile 2023) Uno-due terrificante per gli organizzatori del Masters 1000 di Monte-Carlo, che in circa mezz’ora di tempo incassano il forfait prima di Rafa Nadal ed ora di Carlos Alcaraz. Al giovane tennista spagnolo, numero due del mondo questa settimana dopo essere stato superato da Novak Djokovic, è stato consigliato di rimanere a riposo dopo i fastidi fisici avvertiti nel corso del terzo set della semifinale di Miami contro Sinner. “Dopo due mesi di partite sono felice di essere tornato a casa, ma triste per aver terminato la mia semifinale a Miami avvertendo dolore. Dopo aver visitato il mio dottore oggi a Murcia ed essere valutato, non potrò andare a MonteCarlo per iniziare la stagione sul rosso”, ha scritto sui social il classe ’03, che ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Uno-due terrificante per gli organizzatori deldi, che in circa mezz’ora di tempo incassano ilprima di Rafa Nadal ed ora di. Al giovane tennista spagnolo, numero due del mondo questa settimana dopo essere stato superato da Novak Djokovic, è stato consigliato di rimanere a riposo dopo i fastidi fisici avvertiti nel corso del terzo set della semifinale di Miami contro Sinner. “Dopo due mesi di partite sono felice di essere tornato a casa, ma triste per aver terminato la mia semifinale a Miami avvertendo dolore. Dopo aver visitato il mio dottore oggi a Murcia ed essere valutato, non potrò andare aper iniziare la stagione sul rosso”, ha scritto sui social il classe ’03, che ...

