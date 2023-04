(Di martedì 4 aprile 2023) Il gran premio didelè entrato di diritto nella storia della Formula 1, e non solo perché si trattò della prima gara in assoluto disputata sotto le luci artificiali. Sulle tortuose ...

Questo scivolamento organicamente plebiscitario nella relazione tra il capo e la( "i partiti ... se lo sidavvero sopportare, non ammette contraddizioni, ambiguità, superficialità. La ...Ferrari, i numeri dentro la crisi: mai così male dal 2009: "Questione di giustizia" Le parole di Ecclestone hanno suscitato la reazione di, che ora si dice pronto a valutare vie legali ...Insomma, sul crashgate il brasilianoandare fino in fondo, 'non per soldi, ma per avere giustizia' , dice in una intervista a Motorsport.com.spiega: 'Mi dissero che non potevo ricorrere ...

Massa vuole vincere il titolo del 2008: "Farò annullare il GP Singapore" Autosprint.it

Parole a cui si sono aggiunte, poche settimane fa, quelle di Bernie Ecclestone, ex patron del Circus, il quale ha sostanzialmente dato ragione a Massa: “Abbiamo deciso di non fare nulla in quel ...L’ex pilota della Ferrari nel 2008 perse il Mondiale di Formula 1 per un solo punto, Lewis Hamilton divenne campione ...