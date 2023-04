Marotta trova la soluzione ai problemi dell’Inter: una psicologa! (Di martedì 4 aprile 2023) L’Inter accusa lo stress e si blocca a livello mentale. Marotta trova la soluzione: rivolgersi a una psicologa. Ecco le informazioni riportate da Pedullà sul proprio sito ufficiale. PROBLEMA MENTALE – Nell’ultima sfida di campionato, contro la Fiorentina, abbiamo visto un’Inter completamente bloccata. Tante azioni, numerose occasioni, ma conclusioni scarse e preoccupanti difficoltà a finalizzare. Non è la prima volta che assistiamo a questa situazione che, reiterata nel tempo, allarma particolarmente, soprattutto considerando gli importanti impegni nerazzurri del mese di aprile. Secondo Alfredo Pedullà, come riporta sul proprio sito ufficiale, la dirigenza e la società dell’Inter hanno deciso di intervenire per cercare di risolvere un problema che sembrerebbe esserci, più che a livello fisico, a livello ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) L’Inter accusa lo stress e si blocca a livello mentale.la: rivolgersi a una psicologa. Ecco le informazioni riportate da Pedullà sul proprio sito ufficiale. PROBLEMA MENTALE – Nell’ultima sfida di campionato, contro la Fiorentina, abbiamo visto un’Inter completamente bloccata. Tante azioni, numerose occasioni, ma conclusioni scarse e preoccupanti difficoltà a finalizzare. Non è la prima volta che assistiamo a questa situazione che, reiterata nel tempo, allarma particolarmente, soprattutto considerando gli importanti impegni nerazzurri del mese di aprile. Secondo Alfredo Pedullà, come riporta sul proprio sito ufficiale, la dirigenza e la societàhanno deciso di intervenire per cercare di risolvere un problema che sembrerebbe esserci, più che a livello fisico, a livello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elliott_il : Il punto piu alto di questo social. Penso a povero Crippa che apre il Insta e trova un shitstorm causata dal gente… - Casti_F : Italiano all'Inter perché profilo perfetto per Zhang e Marotta, uno che si fa demolire la squadra senza storie e tr… - i_galbiati : @90ordnasselA Ausilio è un signorsì che non si espone mai è che non trova e’ non porta mai un giocatore che faccia… - vergnanoquadro : @Arturoarthuren @totofaz Con la Roma ha fatto un contratto vetrina con una clausola rescissoria molto bassa, ora ch… - AndreaN78_1908 : #RadiateLaJuve apriamo la rubrica del giorno Trova Il GOBBO PERSEGUITATO eccolo elemento del giorno ossesionato d… -