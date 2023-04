Marotta: «Inzaghi è leader del gruppo. Abbiamo fiducia in lui» (Di martedì 4 aprile 2023) Nel pre-partita di Juventus-Inter, Giuseppe Marotta ha commentato la gara ai microfoni di Sportmediaset Inzaghi leader – Ecco il commento di Giuseppe Marotta prima di Juventus-Inter di Coppa Italia L’AD nerazzurro si è espresso su diversi temi ai microfoni di Sportmediaset: «Si esce con la compattezza e unione, cultura del lavoro maggiore… queste sono le terapie migliori .Credo che le motivazioni abbiano un ruolo importante. Dal punto di vista tecnico tattico e agonistico sono cose assodate. L’allenatore è quello che vede la squadra ed è il leader del gruppo: decide lui i migliori da schierare e gli applicativi per migliorare. Abbiamo fiducia in Inzaghi. Il fatto che Abbiamo un contratto con lui significa che ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Nel pre-partita di Juventus-Inter, Giuseppeha commentato la gara ai microfoni di Sportmediaset– Ecco il commento di Giuseppeprima di Juventus-Inter di Coppa Italia L’AD nerazzurro si è espresso su diversi temi ai microfoni di Sportmediaset: «Si esce con la compattezza e unione, cultura del lavoro maggiore… queste sono le terapie migliori .Credo che le motivazioni abbiano un ruolo importante. Dal punto di vista tecnico tattico e agonistico sono cose assodate. L’allenatore è quello che vede la squadra ed è ildel: decide lui i migliori da schierare e gli applicativi per migliorare.in. Il fatto cheun contratto con lui significa che ...

