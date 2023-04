Marotta: «Futuro Inzaghi? Abbiamo fiducia in lui, ma restare fuori dalla Champions cambia i piani» (Di martedì 4 aprile 2023) Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset nel pre partita della semi finale di andata di Coppa Italia, dove i nerazzurri stanno affrontando la Juve allo Stadium. L’ad ha esordito parlando della linea da seguire per trovare la strada della vittoria «Con la compattezza, l’unione, senso della responsabilità più forte e cultura del lavoro maggiore. Queste sono le terapie migliori. Le motivazioni hanno un ruolo importante perché dal punto di vista tecnico-tattico e agonistico sono assodate. L’allenatore vede la squadra quotidianamente e decide chi mettere in campo. Da questo punto di vista è il leader». Sul Futuro di Inzaghi «Abbiamo fiducia e lo Abbiamo detto, ha un contratto con noi quindi il rapporto fiduciario è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset nel pre partita della semi finale di andata di Coppa Italia, dove i nerazzurri stanno affrontando la Juve allo Stadium. L’ad ha esordito parlando della linea da seguire per trovare la strada della vittoria «Con la compattezza, l’unione, senso della responsabilità più forte e cultura del lavoro maggiore. Queste sono le terapie migliori. Le motivazioni hanno un ruolo importante perché dal punto di vista tecnico-tattico e agonistico sono assodate. L’allenatore vede la squadra quotidianamente e decide chi mettere in campo. Da questo punto di vista è il leader». Suldie lodetto, ha un contratto con noi quindi il rapportorio è ...

