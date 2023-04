Marlène Schiappa, la ministra su Playboy: “In Francia le donne sono libere” (Di martedì 4 aprile 2023) Mentre sulle strade di Parigi e dintorni infiammano le proteste contro la riforma delle pensioni, ad alimentare la miccia della polemica è anche un’esponente di rilievo del governo francese, che ha scatenato l’indignazione dopo aver posato per la copertina di Playboy. Protagonista degli scatti e di un lunga intervista, che usciranno nel numero di aprile della rivista (edizione francese), è la ministra Marlène Schiappa. L’indignazione dei politici La primo ministro di Francia Elisabeth Borne con il presidente Emmanuel MacronSegretaria di Stato per l’Economia sociale, la 40enne scrittrice, attivista e politica apparirebbe comunque vestita nel servizio fotografico. Se non che pare in almeno una delle quattro foto Schiappa apparirebbe in “posa sexy e avvolta in una bandiera francese“. La ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 4 aprile 2023) Mentre sulle strade di Parigi e dintorni infiammano le proteste contro la riforma delle pensioni, ad alimentare la miccia della polemica è anche un’esponente di rilievo del governo francese, che ha scatenato l’indignazione dopo aver posato per la copertina di. Protagonista degli scatti e di un lunga intervista, che usciranno nel numero di aprile della rivista (edizione francese), è la. L’indignazione dei politici La primo ministro diElisabeth Borne con il presidente Emmanuel MacronSegretaria di Stato per l’Economia sociale, la 40enne scrittrice, attivista e politica apparirebbe comunque vestita nel servizio fotografico. Se non che pare in almeno una delle quattro fotoapparirebbe in “posa sexy e avvolta in una bandiera francese“. La ...

Playboy e la libertà delle donne: in difesa di Madame Schiappa

Dove Marlène Schiappa, ministra per l'economia solidale, ex ministra delle pari opportunità, molto presente sui media e in tv, da giovedì 6 aprile sarà nelle edicole e online sulla copertina del Playboy.

Incubo per Biden: Trump rilanciato dalle accuse del giudice di New York

Alla fine l'idiozia non paga, sia che sia un ministro francese per la solidarietà 'economia sociale dal significativo nome di Marlene Schiappa che si concede a Playboy mentre il Paese è in fiamme, sia che si tratti di un presidente dentro le nebbie di una senilità senza scampo il quale assieme ai propri burattinai ormai convinti di...