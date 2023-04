Mario Rui, l'agente: "Basta una partita sbagliata e sembra che stia cascando il mondo.." (Di martedì 4 aprile 2023) Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: "Critiche su Mario Rui? Ma di cosa parliamo? Basta fare una partita sbagliata e sembra che stia cascando il mondo. Le critiche le lasciamo a chi non capisce niente di calcio e a chi non vuole il bene del Napoli". Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 4 aprile 2023)Giuffredi,diRui, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: "Critiche suRui? Ma di cosa parliamo?fare unacheil. Le critiche le lasciamo a chi non capisce niente di calcio e a chi non vuole il bene del Napoli".

