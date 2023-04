Mariano Scognamiglio, lo chef di 4 ristoranti rischia di chiudere il ristorante: Selvaggia Lucarelli lo smaschera? (Di martedì 4 aprile 2023) Mariano Scognamiglio è uno chef noto per esser stato anche un volto della televisione: il cuoco, infatti, ha partecipato al programma 4 ristoranti di Alessandro Borghese e ha anche fatto parte di una puntata di Masterchef nel 2019. Oggi la sua storia è purtroppo tristemente nota per un fatto che ha lasciato il mondo della... Leggi su donnapop (Di martedì 4 aprile 2023)è unonoto per esser stato anche un volto della televisione: il cuoco, infatti, ha partecipato al programma 4di Alessandro Borghese e ha anche fatto parte di una puntata di Masternel 2019. Oggi la sua storia è purtroppo tristemente nota per un fatto che ha lasciato il mondo della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Oggi abbiamo questa notizia fantastica con tanto di appello per una raccolta fondi. Il ristoratore aretino Mariano… - Corriere : Scognamiglio, lo chef che rischia di chiudere: «Nessuno viene da me perché sono gay» - GiuffridaGianni : RT @stanzaselvaggia: Oggi abbiamo questa notizia fantastica con tanto di appello per una raccolta fondi. Il ristoratore aretino Mariano Sc… - NethipEdien2000 : RT @stanzaselvaggia: Oggi abbiamo questa notizia fantastica con tanto di appello per una raccolta fondi. Il ristoratore aretino Mariano Sc… - AlessandraIvan : RT @stanzaselvaggia: Oggi abbiamo questa notizia fantastica con tanto di appello per una raccolta fondi. Il ristoratore aretino Mariano Sc… -