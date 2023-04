Mare Fuori, l’Uovo di Pasqua 2023: dove trovarlo (è virale) (Di martedì 4 aprile 2023) Il successo di Mare Fuori continua incontrastato e l’Uovo di Pasqua 2023 è solo l’ultimo regalo per i fan della serie, andato immediatamente virale. In realtà, non vi è nessuna linea ufficiale ed è per questo motivo che su TikTok possiamo vedere fan che scartano tante uova, tutte diverse tra di loro. Il più celebre tra questi è quello della Irpot da 500 grammi, andato già sold out; tuttavia, svariate piccole imprese hanno confezionato per i fan l’Uovo di Pasqua di Mare Fuori. @milleepiudolcezze FINALMENTE ARRIVATO UOVO Mare Fuori????? #virale #MareFuori ? ‘O Mar For – Stefano Lentini & Matteo Paolillo – Icaro & Lolloflow & ... Leggi su screenworld (Di martedì 4 aprile 2023) Il successo dicontinua incontrastato ediè solo l’ultimo regalo per i fan della serie, andato immediatamente. In realtà, non vi è nessuna linea ufficiale ed è per questo motivo che su TikTok possiamo vedere fan che scartano tante uova, tutte diverse tra di loro. Il più celebre tra questi è quello della Irpot da 500 grammi, andato già sold out; tuttavia, svariate piccole imprese hanno confezionato per i fandidi. @milleepiudolcezze FINALMENTE ARRIVATO UOVO????? #? ‘O Mar For – Stefano Lentini & Matteo Paolillo – Icaro & Lolloflow & ...

