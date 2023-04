Mare Fuori, Ivan Silvestrini confessa: "È lui la vera scoperta della terza serie!", altro che Massimiliano Caiazzo (Di martedì 4 aprile 2023) Ivan Silvestrini racconta chi tra i vari membri del cast lo ha realmente stupito in questa terza stagione: non è Massimiliano Caiazzo Moltissimi fan della serie, non appena sono stati resi disponibili i primi episodi della terza stagione di Mare Fuori, sono letteralmente impazziti per Massimiliano Caiazzo. Complice non solo il suo cambiamento estetico che, grazie anche alle canotte scelte dalla costumista, lasciano poco spazio all'immaginazione, ma anche le sue interpretazioni, le sue parole sussurrate e la grande sintonia che è riuscito a creare con Maria Esposito, hanno lasciato i telespettatori a bocca aperta. Tutti si sono 'innamorati' di questo nuovo Carmine tanto che, dobbiamo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 4 aprile 2023)racconta chi tra i vari membri del cast lo ha realmente stupito in questastagione: non èMoltissimi fanserie, non appena sono stati resi disponibili i primi episodistagione di, sono letteralmente impazziti per. Complice non solo il suo cambiamento estetico che, grazie anche alle canotte scelte dalla costumista, lasciano poco spazio all'immaginazione, ma anche le sue interpretazioni, le sue parole sussurrate e la grande sintonia che è riuscito a creare con Maria Esposito, hanno lasciato i telespettatori a bocca aperta. Tutti si sono 'innamorati' di questo nuovo Carmine tanto che, dobbiamo ...

