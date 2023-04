(Di martedì 4 aprile 2023) LA STORIA. Da lunedì 3 aprile il 27enne, di Cassano d’Adda, dopo setteda vigile del fuocoal distaccamento trevigliese è entrato in servizio come«permanente», in servizio al comando provinciale di Bergamo.

Marco, volontario da 7 anni: ora è pompiere di professione L'Eco di Bergamo

LA STORIA. Da lunedì 3 aprile il 27enne, di Cassano d'Adda, dopo sette anni da vigile del fuoco volontario al distaccamento trevigliese è entrato in servizio come pompiere «permanente», in servizio al ...