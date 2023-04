Marco Travaglio difende Giorgia Meloni dagli insulti di De Benedetti: «Il circoletto degli indignados è in gita a Pasquetta?» (Di martedì 4 aprile 2023) Nei giorni scorsi l’ingegner Carlo De Benedetti ha definito “demente” Giorgia Meloni. L’editore di Domani lo aveva fatto durante un dibattito organizzato dallo stesso giornale. Oggi la premier può però sfoggiare un difensore d’eccezione: Marco Travaglio. Nella conclusione del suo consueto editoriale quotidiano, il direttore del Fatto scrive: «A proposito: ma sull’Ingegnere che dà della “demente” a Giorgia Meloni (una donna!), il circoletto degli indignados non ha nulla da dire? O si occupa solo di vignette e caricature? O ha anticipato la gita di Pasquetta?». Il riferimento alle vignette è collegato alle polemiche su quella di Elly Schlein con il nasone “evocativo” e quella di ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Nei giorni scorsi l’ingegner Carlo Deha definito “demente”. L’editore di Domani lo aveva fatto durante un dibattito organizzato dallo stesso giornale. Oggi la premier può però sfoggiare un difensore d’eccezione:. Nella conclusione del suo consueto editoriale quotidiano, il direttore del Fatto scrive: «A proposito: ma sull’Ingegnere che dà della “demente” a(una donna!), ilnon ha nulla da dire? O si occupa solo di vignette e caricature? O ha anticipato ladi?». Il riferimento alle vignette è collegato alle polemiche su quella di Elly Schlein con il nasone “evocativo” e quella di ...

