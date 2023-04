Marco Bezzecchi | la nuova star adriatica della moto nel segno del 46 

(Di martedì 4 aprile 2023) AGI -, vincitore in Argentinasua prima gara inGp e nuovo leader del Mondiale, si candida a diventare il nuovo fuoriclasse dell'inesauribile fucina '' che ha sfornato campioni come Loris Reggiani eSimoncelli, Fausto Gresini a Andrea Dovizioso e Andrea Bastianini. Il 24enne di Viserba, a nord di Rimini, guarda soprattutto all'eredità di Valentino Rossi visto che il Dottore ha puntato su di lui fin dal 2016 con la sua VR46 Riders Academy. Il "Bez" corre con la Ducati Mooney VR46 e già lo scorso anno era riuscito a salire sul podio da 'rookie' ad Assen arrivando secondo dietro al compagno di marca Pecco Bagnaia. Sembra un predestinato, anche se non ha mai vinto un mondiale tra3 e2 prima di approdare ...

Un evento per festeggiare la prima vittoria in Moto Gp di Marco Bezzecchi. Sul lungomare di Viserba, dj set all'altezza del bagno 22. Oggi pomeriggio, sabato 8 aprile dalle 17,30.

Marco Bezzecchi: “Valentino Rossi drastico con me” Sportal

Per il GP d'Italia i sostenitori di Borgo Panigale avranno un trattamento particolare nel settore dedica alla curva del Correntaio: tutto quello che c'è da sapere su prezzi, agevolazioni e kit in omag ...Al Bagno 22 dj set e animazione per la prima vittoria del pilota 24enne. Il Comitato turistico: "Siamo orgogliosi che sia un nostro concittadino".