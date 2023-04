Marc Marquez e la difficoltà di vincere un Mondiale dopo i 30 anni. In MotoGP solo Valentino Rossi ci è riuscito (Di martedì 4 aprile 2023) C’è stata un’epoca in cui la classe regina del MotoMondiale era dominata da chi, all’anagrafe, era quantomeno vicino alle trenta primavere. Vedere un centauro laurearsi Campione prima di aver scavallato i cinque lustri di vita era rarissimo. Difatti, quando Freddie Spencer fece la sua comparsa sul palcoscenico iridato, stabilì una serie di record apparentemente imbattibili. Nel 1983 lo statunitense vinse il titolo della 500cc a neppure 22 anni, bissando poi l’affermazione nel 1985. La sua carriera ad altissimo livello, però, finì lì, affossata da tanti problemi fisici. Un Mozart delle due ruote per talento, precocità e parabola. Successivamente, la parola è passata ai veterani. Dal 1986 al 1998, ben 7 Iridi su 13 sono stati preda di chi aveva già scavalcato la trentina. Non si trionfava prima dei 28 e il discorso valeva per tutti. I serial winner ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) C’è stata un’epoca in cui la classe regina del Motoera dominata da chi, all’anagrafe, era quantomeno vicino alle trenta primavere. Vedere un centauro laurearsi Campione prima di aver scavallato i cinque lustri di vita era rarissimo. Difatti, quando Freddie Spencer fece la sua comparsa sul palcoscenico iridato, stabilì una serie di record apparentemente imbattibili. Nel 1983 lo statunitense vinse il titolo della 500cc a neppure 22, bissando poi l’affermazione nel 1985. La sua carriera ad altissimo livello, però, finì lì, affossata da tanti problemi fisici. Un Mozart delle due ruote per talento, precocità e parabola. Successivamente, la parola è passata ai veterani. Dal 1986 al 1998, ben 7 Iridi su 13 sono stati preda di chi aveva già scavalcato la trentina. Non si trionfava prima dei 28 e il discorso valeva per tutti. I serial winner ...

