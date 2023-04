Mantenimento, il padre non versa l'assegno? La Cassazione: «Devono pagare i nonni» (Di martedì 4 aprile 2023) Se il papà non riesce a mantenere il figlio, lo faccia la nonna. E se dopo la decisione della Cassazione, nel nuovo appello, quest?ultima prova a chiamare in causa la sua omologa dal... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 aprile 2023) Se il papà non riesce a mantenere il figlio, lo faccia la nonna. E se dopo la decisione della, nel nuovo appello, quest?ultima prova a chiamare in causa la sua omologa dal...

