Manifattura e transizione tecnologica Il Pnrr e il ruolo delle Pmi secondo Gregori

(Di martedì 4 aprile 2023) Il punto non è solo incassare la terza rata da 19 miliardi del. Ma il vero obiettivo deve essere quello di generare un “impatto positivo” sulle micro e piccole imprese. Ossia su quell’ossatura produttiva sulla quale si regge, nei fatti, il sistema economico italiano. Il ministro agli Affari Europei, Raffaele Fitto, ribadisce che il“è un’opportunità”. Affinché gli effetti siano il più possibile tangibili “occorre che il Governo guardi alle piccole imprese”. Ne è convinto il rettore dell’Università PolitecnicaMarche, Gian Lucache a Formiche.net prova a fornire qualche coordinata in questo senso. Rettore, partiamo da una prima considerazione sull’operato del governo. L’obiettivo della flessibilità sui tempi è ragionevole? Certo, lo sforzo del governo in questo senso ...

“Le transizioni che l’industria sta affrontando ... Con l’edizione di quest’anno abbiamo aperto una finestra sul futuro della manifattura, accompagnando istituzioni, aziende e professionisti alla ...ci consentirà di sfruttare al massimo tutte le risorse messe a disposizione dal Pnrr per sostenere la transizione digitale e sostenibile della manifattura italiana». TAGS competence center ...