Mangiare i grilli? Portano nuove malattie | ecco quali | l' allarme dell' esperto

Baffi bianchi come il camice che indossa, sorriso simpatico e parlantina svelta. Il professore Giorgio Calabrese lo conosciamo un po' tutti: è il dietologo di Porta a porta, di Medicina 33, è il presidente del Comitato nazionale sulla sicurezza alimentare del ministero della Salute e, soprattutto, è uno che le cose le dice schietto. Se non è d'accordo te lo anticipa subito, inutile girarci attorno. «Su quello che ha fatto l'Europa sugli insetti mi metto di traverso, eccome. Non è un miglioramento, è un allargamento. Non è mica come il sushi». Dottor Calabrese, prego? Il sushi? «Qualche decennio fa abbiamo fatto entrare il sushi e il kebab nella nostra alimentazione. Lei ha sentito qualcuno, allora, profetizzare che in quel modo avremmo salvato il mondo dalla fame?». Il sushi non ha salvato manco il nostro portafoglio, con quello che costa.

