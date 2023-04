Manchester United | ufficiale il rinnovo di Shaw fino al 2027

Leggi su sportface

(Di martedì 4 aprile 2023) Continua l’avventura di Lukecon il, almenoal 30 giugno. Il club di Ten Hag infatti ha ufficialmente rinnovato il contratto del terzino inglese. Ecco le parole del calciatore: “Nove anni fa ho firmato per questo fantastico club e sono entusiasta di prolungare la mia avventura. Sono cresciuto immensamente da quando sono arrivato atanti anni fa, sia come persona che come giocatore. So cosa serve per avere successo in un club come questo. Siamo all’inizio del nostro viaggio con l’allenatore e il suo staff tecnico. Abbiamo già avuto successo in questa stagione, ma vogliamo molto di più. Abbiamo la grande opportunità di creare qualcosa di speciale, io darò tutto per far parte di questa missione”. Così invece il Ds dello ...