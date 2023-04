Manchester United | ten Hag scarica Maguire

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Il Wrexham annuncia così l’amichevole della prossima estate contro il Manchester United ?? - brusnax : Casemiro (Manchester United) - MondoCalcio81 : Luke Shaw, difensore inglese classe 1995, quest’oggi ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United fino al… - hguntomi : @Lavozgalactica si por eso en Manchester United y la Juventus ganaron champions con cris JSJSJAJSJSJ CRISTIANO BURRALDO - sportli26181512 : Bayern Monaco, sirene inglesi per Pavard: Il Manchester United ha avviato i primi contatti preliminari con l'entour… -

Commenta per primo Ilha avviato i primi contatti preliminari con l'entourage di Benjamin Pavard , 27enne laterale francese del Bayern Monaco, in vista di un suo possibile trasferimento ai Red Devils a ...Commenta per primo Harry Kane , nel mirino del, ha aperto all'opportunità di rinnovare il proprio contratto - in scadenza a giugno 2024 - con il Tottenham . Lo riporta The Athletic .Rispetto al 2022, escono dalla top - 10 tre allenatori della Premier League : Brendan Rodgers del Leicester, Erik Ten Hag dele Antonio Conte, fresco di divorzio dal Tottenham. In ...

Manchester United, Shaw rinnova: “Entusiasta come 9 anni fa. So cosa serve per vincere” ItaSportPress

Aleksandar Mitrovic, attaccante serbo del Fulham, è stato squalificato per otto giornate dalla Football Association per aver spinto l’arbitro durante il quarto di finale della Coppa d’Inghilterra fra ...Harry Kane, nel mirino del Manchester United, ha aperto all'opportunità di rinnovare il proprio contratto - in scadenza a giugno 2024 - con il Tottenham. Lo riporta The Athletic.