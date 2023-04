Mancano braccianti | la Meloni lancia il liceo agricolo

(Di martedì 4 aprile 2023) Se c’è qualcosa che mette d’accordo l’intera maggioranza è l’astio verso il Reddito di cittadinanza. Non passa giorno senza che le destre si riempiano la bocca di ricette surreali legate al mondo del lavoro, infarcite di critiche gratuite nei confronti del sussidio contro la povertà. Ce lo hanno ricordato sia il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida che la premier Giorgiain occasione dell’inaugurazione del Vinitaly. Il primo si è letteralmente superato con una serie di dichiarazioni al vetriolo: “In Italia non c’è lavoro e quindi se ci tolgono il Reddito di cittadinanza noi siamo costretti ad andare a rubare. Prima di andare a rubare io volevo segnalare anche a loro che esistono migliaia di posti di lavoro che sono occupati da persone che lo fanno con dignità e anche ben pagati. C’è un pezzo oggi di comunicazione che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaaxHunter : @Mov5Stelle @BaldinoVittoria Fermi fermi, mancano braccianti nelle campagne, potreste iniziare a raccogliere pomodo… - AieieBrazov3 : @MauroPelizzoni2 @elio_vito @FrancescoLollo1 Non hanno funzionato i centri per l impiego, - pborghilivorno : L' attacco sul #redditodicittadinanza del #ministro #lollobrigida (che i percettori vadano a fare i braccianti agri… - pinkAva5 : RT @CarloOttaviano: Mancano braccianti, muratori, camerieri. Necessario un nuovo decreto flussi. Con @f_bis abbiamo provato a fare un censi… - dottorg : RT @CarloOttaviano: Mancano braccianti, muratori, camerieri. Necessario un nuovo decreto flussi. Con @f_bis abbiamo provato a fare un censi… -

... negli ultimi annisegnali chiari sulla presenza di reti di intermediazione illegale in agricoltura. Ci sono casi di lavoro sommerso e sotto dichiarazioni peritaliani, studenti e ...Romania, Marocco, India e Albania le quattro nazioni più rappresentate " non solo, oltretutto: in Italia sono saliti a 17mila gli stranieri che, dopo anni di lavoro nelle campagne per ...Parimentigli autisti per il trasporto merci (qualche mese fa è dovuto intervenire l'...di reperire la forza lavoro necessaria a soddisfare le esigenze di mercato " che si tratti di...

Migranti, mancano operai, camerieri e braccianti: verso la riapertura dei flussi. Alle imprese servono 120 mil ilmattino.it

Migranti, mancano operai, camerieri e braccianti: verso la riapertura dei flussi. Alle imprese servono 120 mila addetti In base a una serie di indicazioni fornite da diverse forze di polizia streniere ...Il Viminale smentisce ci siano ipotesi sul tavolo, ma si parla già di aggiungere agli 82 mila lavoratori previsti dal Decreto flussi altre 160 mila quote per venire incontro all’emergenza del settore ...