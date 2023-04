Mamma Edoardo Tavassi commenta la mancata vittoria del figlio al GF Vip | è caos

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 4 aprile 2023) Emanuela Fuin,diTavssi, hato sui social ladi suonel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip 7. Il ragazzo è arrivato in finale, ma poi ha perso in uno scontro diretto contro Oriana Marzoli, perdendo così per sempre la possibilità di vincere. Ebbene, la famiglia dihato l’accaduto, ma sul web è scoppiato il. Il commento delladisulladelLadiha sempre supportato suodurante questo percorso che il giovane ha ...