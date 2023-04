Mamma di Rovigo uccisa dal figlio con uno sparo alla testa, è stato un incidente (Di martedì 4 aprile 2023) Sarebbe stato il figlio di otto anni a uccidere accidentalmente Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine trovata agonizzante in casa, colpita alla testa da un proiettile. Questa la ricostruzione del tragico incidente da parte degli investigatori. Il piccolo avrebbe usato la pistola del padrone di casa - procurata non si sa al momento come -, sarebbe entrato in casa e maneggiando l'arma sarebbe partito il colpo mortale. Trovata l'arma del delitto: una pistola rinvenuta in un terreno vicino all'abitazione dove la donna abitava, assieme al marito e ai due figli. L'autopsia svolta ieri aveva accertato la presenza di un proiettile nel cranio della donna, una casalinga di 32 anni origini marocchine. Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 aprile 2023) Sarebbeildi otto anni a uccidere accidentalmente Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine trovata agonizzante in casa, colpitada un proiettile. Questa la ricostruzione del tragicoda parte degli investigatori. Il piccolo avrebbe usato la pistola del padrone di casa - procurata non si sa al momento come -, sarebbe entrato in casa e maneggiando l'arma sarebbe partito il colpo mortale. Trovata l'arma del delitto: una pistola rinvenuta in un terreno vicino all'abitazione dove la donna abitava, assieme al marito e ai due figli. L'autopsia svolta ieri aveva accertato la presenza di un proiettile nel cranio della donna, una casalinga di 32 anni origini marocchine.

