Malattie del sangue, a Bologna evento ‘Sie incontra i pazienti’ (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – La Società italiana di ematologia (Sie) promuove a Bologna, giovedì 13 aprile, il secondo evento nazionale ‘Sie incontra i pazienti’. Il Convegno residenziale, ospitato al Royal Hotel Carlton, potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi alla home page del sito www.siematologia.it e dal profilo Facebook della Società?. La Sie – spiega in una nota la società scientifica – è a disposizione delle associazioni per garantire un’informazione corretta ai pazienti e ai loro familiari sulle nuove terapie per la cura delle Malattie ematologiche, per collaborare e dialogare insieme e favorire lo sviluppo di una migliore medicina del territorio e implementare le terapie domiciliari. Ad aprire i lavori sarà Paolo Corradini, presidente Sie e direttore Divisione di ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – La Società italiana di ematologia (Sie) promuove a, giovedì 13 aprile, il secondonazionale. Il Convegno residenziale, ospitato al Royal Hotel Carlton, potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi alla home page del sito www.siematologia.it e dal profilo Facebook della Società?. La Sie – spiega in una nota la società scientifica – è a disposizione delle associazioni per garantire un’informazione corretta ai pazienti e ai loro familiari sulle nuove terapie per la cura delleematologiche, per collaborare e dialogare insieme e favorire lo sviluppo di una migliore medicina del territorio e implementare le terapie domiciliari. Ad aprire i lavori sarà Paolo Corradini, presidente Sie e direttore Divisione di ...

