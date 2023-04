Malattia renale cronica per 10% degli italiani, dai nefrologi nuove linee guida (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - Poco meno di 1 italiano su 10 soffre di una Malattia renale cronica, ma nella maggior parte dei casi non ne è consapevole. Questo perché è una patologia per lo più asintomatica fino agli stadi avanzati, cosa che comporta una diagnosi spesso tardiva e, di conseguenza, terapie meno efficaci. E ieri in Senato si sono svolti i lavori preliminari per l'aggiornamento del Documento di indirizzo sulla Malattia renale cronica (Mrc), la più frequente Malattia cronico-degenerativa nel nostro Paese. L'evento, promosso dalla Sin su iniziativa del senatore Ignazio Zullo (Fdi), si è posto l'obiettivo di fare una fotografia dell'attuazione dei Pdta esistenti e di fare il punto per l'aggiornamento delle linee di indirizzo della ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - Poco meno di 1 italiano su 10 soffre di una, ma nella maggior parte dei casi non ne è consapevole. Questo perché è una patologia per lo più asintomatica fino agli stadi avanzati, cosa che comporta una diagnosi spesso tardiva e, di conseguenza, terapie meno efficaci. E ieri in Senato si sono svolti i lavori preliminari per l'aggiornamento del Documento di indirizzo sulla(Mrc), la più frequentecronico-degenerativa nel nostro Paese. L'evento, promosso dalla Sin su iniziativa del senatore Ignazio Zullo (Fdi), si è posto l'obiettivo di fare una fotografia dell'attuazione dei Pdta esistenti e di fare il punto per l'aggiornamento delledi indirizzo della ...

