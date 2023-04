(Di martedì 4 aprile 2023) La brutta serata alper la partita-Milan ha lasciato tanta amarezza e dubbi. Gli episodi che hanno visto protagonisti glihanno creato un precedente che va monitorato, con le posizioni di società eferme e soprattutto distanti. Oggetto di analisi da parte di diverse testate, non è da escludere che parte delazzurro mancherà ala causa dei vari divieti che impediscono l’utilizzo di tamburi, striscioni e bandiere.però la musica, infatti, isi potranno utilizzare tamburi, megafoni, bandiere e tutto il necessario per il supporto. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno analizza le differenze tra le gare al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vicky_Maradona : Que mal orto jsjsjsj - Cucciolina96251 : RT @dariopelle3: In conclusione, #Spalletti ha fatto la stessa figura di #Allegri al #Maradona: quella del rosicone. Certo è che con (mal c… - DanyRoss70 : RT @dariopelle3: In conclusione, #Spalletti ha fatto la stessa figura di #Allegri al #Maradona: quella del rosicone. Certo è che con (mal c… - dariopelle3 : In conclusione, #Spalletti ha fatto la stessa figura di #Allegri al #Maradona: quella del rosicone. Certo è che con… - ManielloSimone : Bravi i ragazzi, mal di pancia ma comunque hanno cagato al Maradona stasera -

... quella dell 'Olimpico tra Roma e Sampdoria e quella deltra Napoli e Milan. Negativa la ... E lo stesso vale per il match di Napoli,diretto da Rapuano . La larga affermazione del Milan ha ...Abbiamo palpitato, nel frattempo, per Clerici, Krol,e Cavani, ma anche per Monticolo, ... maregolata da una testa che non funziona, appare praticamente nullo, come scrive "il Napolista". ...... padre marocchino e doppio passaporto, che parla la stessa lingua die che, nello stadio ... Il pallone nascosto agli avversari e via con ildi testa per gli altri. Brahim Diaz, il pollicino ...

Mal di Maradona per gli ultras del Napoli: come cambia il tifo nella trasferta di Lecce Spazio Napoli

Segna e ispira con le sue giocate. Si muove come fosse di gomma. Ma esce al 57' per un guaio fisico Finalmente un Diez dal sinistro che conquista. Diez Diaz, l'idea del destino Non poteva pensarla me ...Così come lo scorso anno, il Milan passa al Maradona. E questa volta rifilando un poker pesantissimo agli uomini di Spalletti. Notte da incubo e da dimenticare.