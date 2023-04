“Mai successo”. Alfonso Signorini, la notizia subito dopo la finale GF Vip (Di martedì 4 aprile 2023) Alfonso Signorini, si è chiusa anche questa edizione del GF Vip. dopo ben 197 giorni di Casa, dirette, daytime e polemiche, la finalissima che è andata in onda lunedì 3 aprile 2023 sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Con il trionfo di Nikita Pelizon: quest’ultima ha conquistato la vittoria battendo con il 54,6 % di voti contro il 45,4% Oriana Marzoli, che quindi si è classificata seconda. Come sempre accade, la serata è finita a tarda notte. Ma a giudicare dai dati di ascolto non è andata benissimo, anzi. Brutta notizia per Alfonso Signorini e il suo GF Vip 7 all’indomani della 45esima e ultima puntata: il reality ha raccolto davanti alla tv 2.871.000 spettatori pari al 24% di share. Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Resta con Me ha appassionato invece ben 3.781.000 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 aprile 2023), si è chiusa anche questa edizione del GF Vip.ben 197 giorni di Casa, dirette, daytime e polemiche, la finalissima che è andata in onda lunedì 3 aprile 2023 sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Con il trionfo di Nikita Pelizon: quest’ultima ha conquistato la vittoria battendo con il 54,6 % di voti contro il 45,4% Oriana Marzoli, che quindi si è classificata seconda. Come sempre accade, la serata è finita a tarda notte. Ma a giudicare dai dati di ascolto non è andata benissimo, anzi. Bruttapere il suo GF Vip 7 all’indomani della 45esima e ultima puntata: il reality ha raccolto davanti alla tv 2.871.000 spettatori pari al 24% di share. Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Resta con Me ha appassionato invece ben 3.781.000 ...

