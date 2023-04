Madonna di Trevignano, le testimonianze dei fedeli lasciano senza parole (Di martedì 4 aprile 2023) Social. . Trevignano Romano è un comune italiano di 5 754 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio, situato fra la costa settentrionale del lago di Bracciano e le pendici del Monte di Rocca Romana. Nella giornata di ieri, 3 Aprile 2023, come ogni mese, Gisella Cardia, la veggente della Madonna di Trevignano, ha avuto la sua apparizione. Tantissimi i fedeli radunati intorno alla Cardia per poter ascoltare il messaggio della Madonna. Il Corriere della Sera ha raccolto alcune testimonianze che hanno lasciato tutti quanti senza parole.



