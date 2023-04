Madonna di Trevignano, la folla aspetta le lacrime. Paolo Brosio a Pomeriggio Cinque: “Bel segnale” (Di martedì 4 aprile 2023) Come da previsione, lunedì 3 aprile, Trevignano Romano, il piccolo paese noto alle cronache nazionali per le presunte lacrimazioni e apparizioni della Madonna, è stata presa d’assalto. Il terzo giorno di ogni mese, infatti, stando ai racconti di Gisella Cardia, ex imprenditrice siciliana e ora nei panni di veggente, la Vergine Maria le affiderebbe un messaggio da diffondere a tutti i suoi seguaci. Così, il paese laziale sulle sponde del lago di Bracciano ha accolto migliaia di fedeli e curiosi che hanno potuto partecipare non solo alla celebrazione della messa, ma anche alla presunta apparizione. E non potevano mancare le telecamere di Pomeriggio Cinque. Il programma pomeridiano di Canale 5 ha mostrato le immagini della messa e il momento in cui la Madonna sarebbe apparsa alla veggente durante la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Come da previsione, lunedì 3 aprile,Romano, il piccolo paese noto alle cronache nazionali per le presunte lacrimazioni e apparizioni della, è stata presa d’assalto. Il terzo giorno di ogni mese, infatti, stando ai racconti di Gisella Cardia, ex imprenditrice siciliana e ora nei panni di veggente, la Vergine Maria le affiderebbe un messaggio da diffondere a tutti i suoi seguaci. Così, il paese laziale sulle sponde del lago di Bracciano ha accolto migliaia di fedeli e curiosi che hanno potuto partecipare non solo alla celebrazione della messa, ma anche alla presunta apparizione. E non potevano mancare le telecamere di. Il programma pomeridiano di Canale 5 ha mostrato le immagini della messa e il momento in cui lasarebbe apparsa alla veggente durante la ...

